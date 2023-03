Promozione, Fc Belpasso atteso dalla capolista Messana

La regular season non è ancora terminata, ma in casa Fc Belpasso si respira già “aria di play off”. Una suggestione dovuta non soltanto all'aritmetica qualificazione, ottenuta con il successo di domenica scorsa sulla Pro Mende, ma anche grazie alla prossima sfida di campionato, che porterà sabato i biancazzurri in casa della capolista Messana al “L’Ambiente stadium” di Messina. Un match delicato, sia per gli etnei che per i padroni di casa. Questi ultimi sono ad un passo dalla promozione diretta in Eccellenza ed alla sfida con i belpassesi chiedono l'ultima spinta verso l'agognato traguardo. Gli uomini di Antonio Richichi cercano, invece, un successo, che possa aggiungere morale e, soprattutto, aiutarli a preservare la seconda piazza, che vorrebbe dire spareggi casalinghi. Sarà, quindi, gara vera, una sorta di prova generale in vista dei “dentro o fuori” degli spareggi.

In casa belpassese è il difensore Angelo Mascali a fare il punto, a partire dal cammino recente della compagine biancazzurra: “Da inizio 2023 ci siamo a volte un po' complicati la vita. Abbiamo una squadra di carattere, ma anche impulsiva e spesso siamo finiti a dover gestire situazioni complicate. Dobbiamo fare i complimenti alla Messana, per ciò che ha fatto in questa stagione. Affronteremo la capolista con la voglia di dare già un segnale forte e chiaro in vista dei playoff”.