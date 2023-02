Promozione, l’Fc Belpasso vince l’emozionante derby contro il Calatabiano

Incredibile vittoria per 4-3 dell’Fc Belpasso nel derby contro il Città di Calatabiano. La squadra di casa è riuscita in nove uomini ad agguantare e sorpassare la rivale, realizzando il gol decisivo in piano recupero. La compagine belpassese sblocca il punteggio al 29’, quando La Spina salta tre avversari prima di insaccare la sfera nell’angolino basso. Gli ospiti, dopo aver centrato un palo co Dama, pareggiano grazie al rigore trasformato dallo stesso Dama. Il pregevole pallonetto di Abanga ad eludere l’uscita di Palermo vale il momentaneo 2-1 all’intervallo.

Ad inizio ripresa, Dama riequilibra la situazione sempre dal dischetto. Si susseguono le occasioni pericolose su entrambi i fronti anche perché i locali sono rimasti in dieci nell’azione del penalty. Ancora Dama va a bersaglio (35’) dagli undici metri. Sembra finita per la squadra allenata da Antonio Richichi, che, invece, dimostrando di avere un immenso carattere, ribalta la situazione con le reti di La Spina e Cannone su punizione all’ultimo tentativo utile.

Fc Belpasso-Città di Calatabiano 4-3

Marcatori: 29’ e 38’ st La Spina; 39’ (rigore), 10’ st (rigore) e 35’ st (rigore) Dama; 49’ Abanga; 51’ st Cannone.

Fc Belpasso: La Rosa, Grasso, Milizia, Cannone, Razza, Mascali, Sottile (20’ st Tripoli), Tirri, Abanga, Alberio (21’ st Conti), La Spina. All. Richichi.

Città Calatabiano: Palermo, Calì, Maccarrone, Borzì, Romeo, Boccaccio (40’ st Sgroi), Binanti, Napoli (45’ st Spada), Dama, Palma, Prato (10’ st Spampinato). All. Benedetto.

Arbitro: Pavano di Enna.

Note: sono stati espulsi La Rosa e Razza.