Promozione, l’Fc Belpasso piega la resistenza della Pro Mende

L’Fc Belpasso ha piegato la tenace resistenza della Pro Mende, imponendosi in casa per 1-0. I tre punti sono preziosi per le ambizioni della squadra allenata da Antonio Richichi, che non ha fornito la migliore prestazione stagionale. In avvio di partita, la traversa colpita da Cipriano nega il vantaggio agli ospiti. I locali rispondono con il colpo di testa di Strano, di poco a lato. Al 43’ la girata aerea di Milizia, sugli sviluppi di una punizione, vale il vantaggio ai belpassesi.

Nel secondo tempo, orgogliosa reazione dei giallorossi, che sono sfortunati sul tiro di Lanza, fermato dal montante. Poi è Longo a provare con una soluzione da fermo, La Rosa è bravo nel deviare la sfera. La compagine etnea regge l’urto e tenta di raddoppiare con fulminee ripartenze, ma il punteggio non cambia più fino al triplice fischio.

Fc Belpasso-Pro Mende 1-0

Marcatore: 43’ Milizia.

Fc Belpasso: La Rosa, Valguarnera (25’ st Rottella), Milizia, Cannone (30’ st Racca), Santamaria, Mascali, Strano, Tirri, Abanga (31’ st Grasso), Condorelli (45’ st Lupo), La Spina (35’ st Rapisarda). All. Richichi.

Pro Mende: Bucca, Giunta, Pagano, Milanese, Micalizzi, Genovese (32’ st Lipari), Lanza, Biondo, Impalà (21’ st Preci), Cipriano, Longo. All. Bitto.

Arbitro: Piazza di Agrigento.