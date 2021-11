Serie D, l’Acireale sfiora il successo a Castrovillari 

Squadra in casa

Squadra in casa Castrovillari

Prova di carattere dell’Acireale, che, al “Mimmo Rende”, è riuscito a pareggiare per 2-2 contro il Castrovillari dopo essere stato in svantaggio di due reti.

Inizio gara favorevole ai padroni di casa, che vanni vicini al vantaggio al 17’ con la staffilata di Cosenza, deviata in angolo dall’ottimo intervento di D’Alterio. Dieci minuti dopo, gol di Piccioni annullato agli ospiti per fuorigioco. I calabresi sbloccano il punteggio al 40’ grazie alla spettacolare rete di sinistro di Mazzotti. Nella ripresa, il Castrovillari raddoppia al 19’: punizione lunga di Cosenza, la difesa non chiude e Mancini realizza da posizione ravvicinata. Il 2-0 scatena la reazione degli acesi, che dimezzano subito le distanze con la “zampata” di Tumminelli. I granata schiacciano gli avversari nella loro metà campo, pareggiando al 31’, quando Russo, servito da Tumminelli, insacca la sfera con un preciso colpo di testa. Sulle ali dell’entusiasmo, l’Acireale prova addirittura a ribaltare la situazione, ma, nel palpitante finale, spreca due clamorose occasioni con Savanarola e Correnti.

Castrovillari-Acireale 2-2

Marcatori: 40' Mazzotti; 19' st Mancini; 25' st Tumminelli; 31' st Russo.

Castrovillari: Aiolfi, Strumbo, Mazzotti, Perri; Cinquegrana (18’ st Dibari), Mancini (27’ st Mastropietro), Cosenza, Azzaro (40’ st Rodi), Anzillotta, Tripicchio, Teyou. A disp. Saglietti, Toziano, De Lorenzo, Pittari, Liguori e Faye. All. Colle.

Acireale: D’Alterio, Cannino (25’ st Mustacciolo), Figliomeni, Cadili, Correnti, Cristiani, Garetto (8’ st Tumminelli) , Todisco, Russo; Ortolini (16’ st Savanarola), Piccioni. A disp. Ruggiero, Esposito, Giordano, De Pace, Cesarano, Brumat, Joao Pedro. All. De Sanzo.

Arbitro: Cosseddu di Nuoro (Dell’Isola e Ambrosino).