Coppa Italia serie D, Acireale eliminiato ai rigori dalla Sancataldese 

Nella prima uscita ufficiale stagionale, l’Acireale, impegnato al “Valentino Mazzola” di San Cataldo in occasione del turno d'apertura di Coppa Italia serie D, è stato eliminato ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Una sfida intensa ed equilibrata quella tra la Sancataldese e i granata, con entrambe le formazioni capaci di costruire diverse occasioni da gol nei novanta minuti. Tuttavia, i portieri Zizzania e La Cagnina si sono sempre resi protagonisti, annullando qualunque tentativo avversario.

La gara è stata decisa, come detto, dalla lotteria dal dischetto con la squadra di Pietro Infantino che ha avuto la meglio (5-4 il finale dagli undici metri per i padroni di casa), accedendo al turno successivo in attesa dell’esordio in campionato. L’analisi di mister De Sanzo a fine match ha messo in luce diversi buoni aspetti della sua compagine, senza nascondere, comunque, che c’è ancora da lavorare: “Ho visto molte cose positive e alcune negative, sulle quali chiaramente ci soffermeremo – ha spiegato –. Ciò che mi è piaciuto di più è stata la tenuta fisica dei ragazzi, nonostante alcune defezioni avute in questi giorni. Poi – ha proseguito l'allenatore degli acesi – va considerato che siamo soltanto a un mese dall’inizio della preparazione, e posso dire che sono davvero felice per la prestazione vista oggi. Ho notato ottimi spunti, anche da parte degli under, che hanno giocato con una buona personalità. Strada facendo miglioreremo”.

Sancataldese-Acireale 0-0 (5-4 d.c.r.)

Sancataldese: La Cagnina, Brumat, Calabrese (15' st Ozawje), Fiumara, Siino (15' st Galfano), Zappulla (24' st Papotto), Lo Nigro, Deiana (38' st F. Parisi), Correnti, Zerbo, Mazza (15' st Schena). A disp.: Dolenti, Galfano, Papotto, S. Parisi, Azzimati, Sclafani. All. Infantino.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Cusumano (28' st Savanarola), Corigliano (28' st Lucchese), La Vigna, Milo (14' st Sticenko), Vanzan, Montaperto (19' st Romano), De Mutiis (28' st Tufano). A disp.: Peschieri, Galletta, Di Mauro, Germinio. All. De Sanzo.

Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria (Cassovich e Dattilo).