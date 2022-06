Serie D, Giulio Nirelli lascia dopo sette anni la presidenza del Giarre

Il presidente del Giarre Giulio Nirelli ha reso noto in conferenza stampa il suo disimpegno dal club gialloblù dopo la salvezza conquistata nel campionato di serie D. “Volevo comunicare alla città di Giarre, a tutti i nostri sostenitori che il mio percorso, iniziato sette anni fa, finisce qua. Il mio obiettivo sarà d'ora in poi di fare in modo che il calcio a Giarre possa avere una continuità. Mi auguro che nei prossimi giorni qualcuno si faccia avanti. Sarò ben lieto di riceverli e dare loro la massima disponibilità perché sarei felice se la storia del Giarre continuasse. Sette anni non si possono dimenticare in un giorno. Tanti i sacrifici fatti, campionati e trofei vinti, realizzazione del campo in erba e tutti i lavori che sono stati fatti.

Intendo ringraziare i tifosi, gli sponsor, la gente che ha seguito da vicino il nostro progetto. La precedente amministrazione comunale, l'ex Assessore Piero Mangano che ci ha dato grande supporto, il nuovo Assessore da poco insediato. Ringraziamenti che estendo al nostro staff, uno per uno, a tutti gli allenatori, i calciatori, i dirigenti, ad Alessandro Curcuruto compagno di viaggio e di avventure in campo e fuori, l'instancabile Melino Sgroi, Danilo Scuderi che ci ha accompagnato e supportato nell'anno della vittoria in Eccellenza il Segretario Alessandro Ragonesi professionista che ha dato un grande contributo e arrivato in punta di piedi, e per finire, il Vice Presidente Marco La Rosa che ci ha dato il piacere di essere con noi.

Spendo un giudizio molto positivo anche sul settore giovanile. Gli Allievi, guidati da un ottimo allenatore quale Giuseppe Gulisano, hanno raggiunto le Fasi Finali, i Giovanissimi di Andrea Suriano hanno centrato un buon 6°posto e la Juniores con Michele Granata ha vinto il Campionato. Ringrazio il Responsabile del Settore Giovanile Maurizio Anastasi che si è speso ed impegnato nella creazione di un settore giovanile fino ad allora assente.Sono contento, molto emozionato ma anche soddisfatto perchè credo che qualcosa di buono a Giarre in questi anni si sia fatto. Ai tifosi dico di stare ancora più vicino a chi verrà e sono certo e fiducioso che qualcuno si faccia avanti per continuare a portare in alto i colori gialloblù, che sono quelli della nostra città".