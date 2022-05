Serie D, per il match Licata-Giarre solo 100 biglietti in vendita ai tifosi ospiti

In vista della partita di domenica Licata-Giarre del campionato di serie D, è disposta la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti fino ad un numero massimo di 100 spettatori. L'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha classificato l’incontro, in programma presso lo stadio "Dino Liotta" con inizio alle ore 16:00, come una gara ad alto rischio, imponendo, così, l'adozione di specifiche prescrizioni tra le quali:

- la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita (sabato 21 maggio) nel limite massimo appunto di numero 100.

- vendita dei biglietti dei sostenitori del Giarre presso un punto vendita autorizzato Posto riservato, che la società gialloblù ha individuato in Tabacchi di Vecchio Carmelo in via Callipoli 189 a Giarre;