Serie D, il Paternò si rinforza con il centrocampista Diakhate

Il Paternò si è assicurato, a titolo definitivo, le prestazioni di Abdou Diakhate. Centrocampista centrale di origine senegalese (classe ‘98) è cresciuto nella Fiorentina prima di approdare al Parma, dove ha giocato diverse stagioni. Poi l'esperienza in Belgio in serie B con il Ksc Lokeren e nel massimo campionato sloveno nelle fila dell'ND Gorica. In seguito, ha fatto ritorno in Italia, indossando le maglie di Signa 1914 e Sona, nella parte iniziale di questa stagione.

Faro della mediana, alto 1,93, Diakhate è a disposizione del tecnico Davide Boncore e si allena già con i nuovi compagni. Gli etnei hanno svolto, intanto, l’ultima sessione di lavoro del 2022: spazio alla fase atletica e poi tattica a campo ridotto sul sintetico del comunale di Biancavilla.