Serie D, blitz dell’Acireale al "Marco Lorenzon" di Rende 

Acireale corsaro al “Marco Lorenzon”, dove la squadra allenata da Fabio De Sanzo si è imposta per 2-0, ipotecando il prezioso successo esterno con due reti nel primo tempo. La lunga fase di studio dura, senza alcun sussulto, fino al 22’, quando i granata passano in vantaggio: su azione d’angolo, Lodi spedisce la sfera in area, che Russo indirizza di testa in fondo al sacco. La risposta dei calabresi si limita al tentativo aereo di Furina, bloccato dall’attento D’Alterio. Al 43’ spettacolare raddoppio di Lodi, che “telecomanda” il pallone con un tiro a giro dal limite. Un vero e proprio colpo di classe del trequartista ex Catania.

Nella ripresa, i calabresi provano ad avanzare il baricentro della manovra, ma l’Acireale continua a fare la partita. Ci prova Piccioni, la conclusione viene intercettata da Mittica. Nei restanti minuti, non accade molto. I toni si accendono, però, nel nervoso finale. Ne fanno le spese il neo entrato Palma, espulso per doppia ammonizione, e poi il suo compagno Piscopo. Il Rende termina, quindi, l’incontro con soli nove giocatori in campo.

Rende-Acireale 0-2

Marcatori: 22’ Russo; 43’ Lodi.

Rende: Mittica, Mazzotta (1’ st Palma), Nardini, Piscopo, Mirabelli, Riconosciuto, De Miranda, Della Rocca (30’ st Sidoti), Urruty, Novello, Furina. All. Emilio Cavaliere.

Acireale: D’Alterio, Figliomeni, De Pace, Savanarola, Lodi, Correnti, Piccioni (23’ st Ricciardo), Russo (16’ st Cristiani, 43’ st Viglianisi), Cadili, Cottone (40’ st Le Mura), Tumminelli. All. Fabio De Sanzo.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Note: espulsi Palma e Piscopo. Recupero: 1’ e 4’.