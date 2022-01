Serie D, l’attaccante Giovanni Ricciardo entusiasta dell’Acireale

L’arrivo dell’esperto attaccante Giovanni Ricciardo ha rappresentato il colpo del mercato invernale dell’Acireale, che ha confermato, così, di voler proseguire ad occupare le posizioni di vertice nel campionato di serie D (girone I).

“Dopo due anni al Nord, mi mancava tanto il clima del Sud e quando ho avuto la possibilità di trasferirmi in una piazza tanto importante e calda come Acireale non ci ho pensato due volte ed ho subito accettato la proposta”. Ricciardo spiega, così, i motivi che lo hanno spinto a vestire la maglia granata nell’intervista pubblicata nella pagina Facebook del club acese. “Mi sento a casa e conosco buona parte dei compagni. Non vedo l’ora di cominciare con le partite, ma, intanto, quello che hanno fatto i ragazzi è eccezionale. Dovremo confermarci anche nel girone di ritorno. Io mi metto a totale disposizione del tecnico. Non mi è mai piaciuto fare promesse, per me conta raggiungere gli obiettivi senza fare proclami, dimostrare sul campo. Alla fine faremo i conti con la speranza di regalare un sogno a questa città, che merita tanto”.

L’Acireale ha sostenuto, intanto, un allenamento sul sintetico dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Catania. Il prof. Russo ha “svegliato” il gruppo con l'attivazione generale. A seguire, mister Fabio De Sanzo ha fatto disputare dei tornei di andata e ritorno, molto sentiti dai giocatori, di calcio tennis, collaborato dal vice Padalina. Capitan Savanarola e Piccioni hanno organizzato dei gruppi formati da quattro elementi. Vittoria della squadra più esperta composta da mister De Sanzo, dal vice Padalina, dal prof. Russo e dallo scatenato Ciccio Lodi. Rimangono ancora indisponibili Todisco, Ruggiero e Lo Monaco.