Serie D, per Giarre-Acireale indetta la giornata gialloblù

Il Giarre ha reso noto che avrà inizio mercoledì 23 febbraio la prevendita dei biglietti, al costo unico di 10 euro, per assistere alla partita Giarre-Acireale, in programma domenica 27 febbraio (inizio ore 14.30) allo stadio Regionale di Giarre e valida per il 26° turno del girone I di Serie D. In virtù della giornata gialloblù, indetta dal club, non saranno validi abbonamenti e biglietti omaggio, ne verrà rilasciato nessun tipo di accredito, fatta eccezione per gli operatori della stampa e le tessere federali. I biglietti saranno acquistabili presso il botteghino dello stadio Regionale di Giarre presentando documento d’identità. Per motivi di ordine pubblico il botteghino non potrà essere aperto nella giornata di domenica, su disposizione ufficiale delle autorità, ma nei seguenti orari disponibili:

Mercoledì: 15:00-19:00;

Giovedì: 09:00-12:30 e 15:00-19:00;

Venerdì: 09:00-12:30 e 15:00-19:00;

Sabato: 09:00-12:30 e 15:00-19:00.

Disposto, inoltre, con l’avallo della Questura di Catania, che ha convocato un tavolo tecnico in videoconferenza con un rappresentante di ciascuna società, la vendita di 40 tagliandi destinati al “Settore Ospiti”.