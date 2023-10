Serie D, all'Acireale basta un gol per sorridere contro il Portici 

Serie C Girone C

L'Acireale ha superato per 1-0 il Portici davanti agli oltre 1000 spettatori dello stadio “Aci e Galatea”. Decisiva la rete di Totò Maltese dopo 23 minuti. Primo tempo segnato dall’equilibrio con poche occasioni costruite dalle squadre. I ragazzi allenati da Fabio De Sanzo si rendono più vivaci in avanti. Su iniziativa di Montaperto, sfiorano il vantaggio al 22’ con un tiro dal limite, ma De Luca respinge in angolo. Sugli sviluppi del corner battuto corto da Vaccaro per Lucchese, i padroni di granata sbloccano il punteggio grazie a Maltese: il difensore acese stacca di testa con i tempi giusti e batte l’incolpevole De Luca, dedicando la realizzazione al padre. Quattro minuti più tardi, Galletta prova a raddoppiare, ma il suo tentativo termina a lato. Nel finale di tempo, i campani sfiorano il pareggio con un forte destro da limite di Squerzanti, il pallone lambisce la traversa.

La ripresa è ancora più intensa combattuta. Il Portici conquista il comando del gioco, ma sono ancora i locali a creare i pericoli maggiori. Appena entrato in campo, Germinio ruba un pallone a centrocampo e lancia Corigliano, che conclude dal limite mancando il bersaglio. Acesi vicini al 2-0 con Montaperto, doppio passo e tiro a giro da posizione defilata del numero 10, che sbatte sulla traversa. Gli ospiti provano disperatamente a segnare negli ultimi palpitanti minuti, ma la difesa avversaria regge l'urto e, al triplice fischio, arrivato dopo sette minuti di recupero, Vaccaro e compagni festeggiano il terzo successo in campionato.

Acireale-Portici 1-0

Marcatore: 23' Maltese.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Galletta, Lucchese, La Vigna (11' st Corigliano), Milo (11' st Sticenko), Vanzan (11' st Germinio), Cicirello (30' st De Mutiis), Montaperto (37' st Cusumano). A disp.: Peschieri, Tufano, Rabini, Di Mauro, De Mutiis. All. De Sanzo.

Portici: De Luca, Costanzo (45' st Franzese), Sow, Marcucci, Pelliccia, Zanoni (45' st Turchet), Cecchi (5' st Tortora), Caruso (15' st Del Prete), Maione (17' st Gujic), Sellaf, Squerzanti. A disp.: Orefice, De Rosa, Sarnelli, Longobardi. All. Grimaldi.

Arbitro: Muccignato di Pordenone (Zappino e Trapasso).