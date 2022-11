Serie D, l’Acireale non va oltre l'1-1 contro il San Luca  

Ancora un pareggio per l’Acireale, che non è andato oltre l’1-1 nel match contro il San Luca, disputato allo stadio comunale di Aci Sant’Antonio. Le fasi di studio si prolungano fino al 10’, quando Arquin si libera bene al limite, ma tira a lato. Cinque minuti dopo, lo stesso Arquin, servito da Limonelli, viene anticipato sul più bello da un avversario. Ci prova Distefano, che si vede murata la conclusione a botta sicura. Nell’ultima azione del tempo, Pelle fallisce un’opportunità da favorevole posizione.

In avvio di ripresa, ospiti pericolosi: Janneh calcia alto di destro a pochi metri dalla porta. Il tecnico Massimo Costantino cerca di spingere i suoi operando tre sostituzioni, ma è di nuovo il San Luca a sfiorare il vantaggio con Reinero, che manca l’appuntamento con la deviazione risolutiva. Al 35’ gol annullato allo stesso Reinero per posizione di fuorigioco. L’Acireale sblocca il punteggio (38’) grazie alla “zampata” di Tumminelli, che incassa la sfera sulla corta respinta di Vittorio. In pieno recupero, Janneh riequilibra la situazione, risolvendo una mischia. I locali protestano poi per la mancata concessione di un rigore, ma alla fine devono rammaricarci per l’ennesima occasione sprecata.

Acireale-San Luca 1-1

Marcatori: 38' st Tumminelli; 49' st Janneh.

Acireale: Giappone, Patanè (42' st Virgillito), Guarino, Russo, Medico, Joao Pedro (31' st Carrozza), Bucolo (11' st Palermo), Limonelli, Distefano (11' st Tumminelli), Carbonaro, Arquin (40' st Mollica). A disp.: Truppo, Maniscalco, Fratantonio, Coulibaly. All. Costantino.

San Luca: Vittorio; Murdaca (44' Nemia), Raso (40' st Giorgi), Augustin, Greco, Carbone, Janneh, Signorelli (16' st Murdaca), Spinaci, Leveque, Pelle (15' st Reiniero) . A disp.: Zampaglione, Suraci, Maesano, Bruzzaniti, Fiumara. All. Cozza.

Arbitro: Caruso di Viterbo (Di Curzio e Raccanello).