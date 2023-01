Serie D, l’Acireale sbanca Lamezia Terme con il gol di Liga

Ottima e vittoriosa prova dell’Acireale, corsaro (1-0) sul difficile campo del Lamezia Terme. I granata approcciano bene la partita, rendendosi subito insidiosi con la girata di Ricciardo. Rispondono i calabresi, ma il tentativo di testa di Cadili non sortisce l’effetto sperato. Tiro-cross poi di Cunzi sull’esterno della rete. Con il trascorrere dei minuti, gli ospiti si fanno preferire. Sbrissa su punizione sfiora il bersaglio. Nel finale di tempo, autogol di Brugaletta annullato per fuorigioco.

L’Acireale pigia il piede sull’acceleratore in avvio di ripresa. Ancora Sbrissa manca la rete su una micidiale ripartenza innescata da Limonelli. Al 15’ il meritato vantaggio della squadra siciliana: Limonelli si impossessa di un pallone vagante lo serve in verticale a Liga, bravo nel trasformarlo nel risoolutivo 1-0. I calabresi provano a proiettarsi in avanti, ma peccano della necessaria lucidità e Giappone non corre eccessivi rischi, se si escludono un sinistro a giro di Adessi, di poco a lato, e una maldestra girata aerea tentata da Zulj nel recupero.

Lamezia Terme-Acireale 0-1

Marcatore: 15' st Liga.

Lamezia Terme: Mataloni, Miliziano, Silvestri, Cadili, Niakate (31' st De Luca), Maimone (27' st Alma), Emmanouil, Cristiani, Morana, Cunzi (23' st Addessi), Terranova. A disp.: Martino, Messina, Kanoute, Abatneh, Talarico, Fangwa, Borgia, Verso. All. Novelli.

Acireale: Giappone, Cannino, Esposito, Brugaletta, Migliorelli, Sbrissa, Volpicelli (26' st Rotella), Joao Pedro, Liga (41' st De Martino), Limonelli, Ricciardo (45' st Sannia). A disp.: Olivieri, Medico, Di Mauro, Virgillito, Di Domenicantonio, Tueto. All. Ignoffo.

Arbitro: Galiffi di Alghero (Mocci di Oristano e Laconi di Cagliari).