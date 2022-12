Serie D, Giovanni Ignoffo nuovo tecnico dell’Acireale

L’Acireale comunica di “aver affidato la conduzione tecnica della squadra a mister Giovanni Ignoffo”. Nato e cresciuto sportivamente a Palermo, Ignoffo ha maturato da calciatore una grande e brillante esperienza in campo. In panchina ha iniziato la carriera nel 2014 lavorando nel vivaio del Benevento. Successivamente, si è trasferito nel settore giovanile del Palermo. Prima esperienza tra i professionisti nell’Avellino in serie C, ha guidato poi il Siracusa in Eccellenza.

E’ il terzo mister dei granata in questa complicata parte di stagione e prende il posto di Massimo Costantino, esonerato dopo la sconfitta rimediata in casa del Città di Sant’Agata. Agatino Chiavaro è tornato a rivestire, invece, la carica di direttore sportivo, ruolo già ricoperto per quattro anni ad Acireale.