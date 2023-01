Serie D, Paternò impreciso e sfortunato contro il Real Aversa

Il Paternò ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per battere in casa il rimaneggiato Real Agro Aversa, ma non è riuscito a segnare per le strepitose parate del giovane Mariano, grande protagonista del match, terminato con il punteggio di 0-0. Gli etnei sfiorano subito il vantaggio con le incursioni di Dama, il suo colpo di testa sfiora l’incrocio, e Piciollo, che si fa anticipare sul più bello. Il portiere si supera poi sui tentativi di Bamba e Dama. Al 36’ Bamba impegna con una soluzione ad effetto Mariano, bravo nel deviare la sfera in angolo.

In avvio di ripresa, gli ospiti si fanno vedere con il tiro di Cavallo, intercettato dall’attento Amata, e la “zampata” di Strianese, rimpallata in mischia. Al 21’ il pallonetto di Bamba dà l’illusione ottica del gol, mentre, sul ribaltamento di fronte, il palo si oppone alla conclusione di Schiavi. Le ultime occasioni del match sono del Paternò. Mariano si oppone con bravura alla stoccata ravvicinata di Dembelè, poi la traversa lo salva sulla staffilata del neo entrato Saverino.

Paternò-Real Agro Aversa 0-0

Paternò: Amata, Co. Guarnera, Amorello, Cozza, Ca. Guarnera, Bontempo, Dama, Diakhate, Bamba, Picciolo (23’ st Saverino), Asero (16’ st Dembelè). All. Boncore.

Real Agro Aversa: Mariano, Visconti, Scognamiglio (34’ st Vitiello), Falivene (1’ st Crispino), V. Russo, Bonfini, Cavallo (15’ st Gassama), D. Russo (45’ st Romano), Strianese, Formicola, Schiavi. All. Maschio.

Arbitro: Vincenzi di Bologna (Cirillo e Pancani).