Spettacolare gol del catanese Flavio Russo alla Roma in Coppa Italia "Primavera"

Un gol di pregevole fattura non è bastato a Flavio Russo, bomber catanese della Primavera del Sassuolo, per aprire nel migliore dei modi il nuovo anno. L’attaccante neroverde (classe 2004) ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1 nella palpitante sfida dei quarti di finale Coppa Italia contro la Roma, vinta dai giallorossi per 3-2 al termine di una girandola di emozioni. Una realizzazione in acrobazia, valsa a Russo l’undicesimo centro stagionale.

In campionato, dovrà scontare, intanto, altri due turni di squalifica, che gli impediranno di scendere in campo lunedì contro l’Empoli e nel successivo match del 21 gennaio a Frosinone, dopo aver già saltato la sfida dell’Epifania in casa del Cagliari. Sono state, infatti, tre le giornate inflitte dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nella partita contro il Genoa per un acceso battibecco avuto con il rossoblù Alessio Sarpa, costato ad entrambi la stessa punizione. Un’assenza pesante per la squadra allenata da Emiliano Bigica, che dovrà, quindi, ancora fare a meno del migliore terminale offensivo, nonché vicecapocannoniere del torneo con 10 centri.