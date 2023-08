Catania Fc, colpo in attacco: preso Marsura

Il Catania Football Club chiude un importante colpo di mercato. Il club ha comunicato infatti di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Marsura, nato a Valdobbiadene (Treviso) il 20 febbraio 1994.

Completata la formazione calcistica nella Primavera dell’Udinese, in avvio di carriera l’esterno offensivo ha indossato le maglie dell’Italia Under 16, Under 17 e Under 20.

Nel 2013/14 ha debuttato in ambito professionistico con la Feralpisalò, realizzando 9 reti in 29 gare ufficiali.

Nelle due annate successive, Marsura ha collezionato le prime esperienze in B con il Modena e il Brescia, seguite dall’approdo al Venezia: nel 2016/17, andando a segno sette volte, è stato tra i principali protagonisti della promozione arancioneroverde in seconda serie, contribuendo inoltre alla conquista della Coppa Italia di Serie C e giungendo nel 2017/18 alla semifinale playoff del torneo cadetto.

Nelle sei stagioni seguenti, ad eccezione di una parentesi in C con il Livorno nella parte iniziale del 2020/21, l’atleta veneto ha sempre giocato in Serie B, categoria nella quale conta complessivamente 165 presenze e 21 gol.

Ha indossato anche le maglie del Carpi, del Pisa, giungendo in nerazzurro alla finale playoff per la Serie A, e dell’Ascoli; con il club marchigiano, da febbraio a maggio di quest’anno, 13 presenze e 3 reti.