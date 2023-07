Meta Catania, gli ultimi movimenti di mercato: c'è Gaetano Musumeci

È tempo di annunciare nuove pedine in casa Meta Catania. Un colpo ad effetto quello annunciato oggi, il fratello d’arte: Gaetano, fratello del capitano della nazionale italiana e simbolo da sempre della Meta Catania, Carmelo Musumeci, entra a far parte della squadra. Il classe 1998 è nato nel settore giovanile della società etnea e spesso è entrato in prima squadra nelle stagioni dal 2016 al 2018. Ha lasciato il club nell'anno della promozione nella massima serie.

Rinnova intanto Michele Podda, classe 2000, che lo scorso anno ha messo a segno 6 reti regalando alcune prestazioni di grande livello. In nazionale italiana ha esordito il 1° settembre 2021.

La Meta Catania ingaggia anche il portiere di origini brasiliane Joao Timm, estremo difensore, proveniente dal club 360GG Monastir. Il classe 1995 ha una confidenza con la palla notevole. Confermato tra i pali Seby Tornatore che è alla quinta stagione in rossazzurro. Il giocatore è pronto a rafforzare anche la fiducia del C.t. azzurro Bellarte.