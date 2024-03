Catania-Padova a porte chiuse? Ecco cosa potrebbe succedere

I fatti accaduti a Padova nella partita di andata della finale di Coppa Italia Serie C che hanno visto molte persone protagoniste tra i tifosi del Catania sono balzati alla ribalta della cronaca. Gli incidenti avvenuti nell'intervallo del match avranno delle conseguenze nel momento in cui il Giudice Sportivo sarà chiamato a pronunciarsi.

Si ipotizza che il Catania, dissociatosi da quanto accaduto, venga sanzionato - oltre che con una salatissima multa - anche con la chiusura di alcuni settori o di tutto lo stadio Massimino in vista del match del campionato di Serie C fissato per giovedì 28 marzo con il Giugliano, ed è molto probabile che le sfide da disputare con capienza ridotta o nella peggiore delle ipotesi senza tifoseria siano almeno due, perché subentra la recidiva, non essendo questa la prima circostanza in cui accadono incidenti che coinvolgono i supporters rossazzurri.

In questo caso il provvedimento potrebbe intaccare la partita col Padova del prossimo 2 aprile, sfida di ritorno della finale di coppa. In situazioni del genere vengono emesse spesso sanzioni a tempo che non sono connesse alla competizione in cui sono avvenuti i fatti.

Secondo quanto filtra al momento si cercherà però di evitare una chiusura totale dello stadio per Catania-Padova, decisione che comprometterebbe, e non di poco, lo spettacolo che una finale meriterebbe.