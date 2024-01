Catania, perfezionato l'ingaggio di Celli dalla Ternana

Il Catania Football Club ha comunicato ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Celli, nato a Roma il 28 gennaio 1994. Con la squadra umbra, il difensore ha disputato 89 gare, vincendo il campionato di Serie C nel 2021; in Serie B, l’esterno sinistro ha collezionato complessivamente 70 presenze (16 impreziosite da un gol nella prima parte della stagione corrente) giocando anche nel Südtirol e nel Foggia. In avvio di carriera, il neo-rossazzurro ha vissuto sei annate con la Lupa Roma, ottenendo due promozioni: nel 2012 in Serie D, nel 2014 in Lega Pro. In terza serie, al suo attivo anche l’esperienza con il Teramo nel 2018/19. Celli si lega al club rossazzurro fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 28.