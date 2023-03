Catania SSD, percorso di crescita continua: giovani in primo piano, dirigenza rafforzata

Apportare migliorie su tutti i livelli strutturali del Catania. La proprietà rossazzurra, rappresentata da Rosario Pelligra, ha le idee ben chiare e guarda al futuro con la consapevolezza che l'ormai imminente approdo tra i professionisti richiede interventi che rafforzino l'attuale dirigenza, oltre che lo staff tecnico e l'organico della squadra. La promozione in Serie C, con un budget significativo al primo anno di attività, è il primo di una serie di step di crescita previsti per il club rossazzurro.

Pronto a volare alle pendici dell'Etna un altro uomo di fiducia di Pelligra, ovvero Mark Bresciano, già coinvolto in alcune occasioni quest'anno. L'ex calciatore, oggi si affaccia nel calcio in giacca e cravatta, potrebbe rappresentare il tassello giusto per completare una squadra di lavoro già formata da dirigenti dal profilo importante. Conferme in blocco dopo i risultati brillanti ottenuti in quarta serie, con integrazioni di supporto. Discorso diverso sul fronte tecnico, ma in questo caso ci vorrà più tempo per stabilire in maniera definitiva una strategia. Di sicuro è una fase di valutazione, per non farsi trovare impreparati all'impatto col professionismo. Qualche decisione è stata già presa e, quando i tempi saranno maturi, sarà annunciata.

Del resto già quest'anno il Catania tutto è stato tranne che un team di dilettanti. Soltanto nella forma, ma non nella sostanza.

Altro focus fondamentale è quello dei giovani. Questa nuova era rossazzurra non ha mai nascosto di voler mirare con decisione al settore giovanile per dotarsi degli strumenti utili per poter essere competitivi in un contesto calcistico esasperato dalle folli spese oggi per molti ritenute insostenibili. Ecco perché occorre puntare su una cantera di valore, sulle plusvalenze e sulla valorizzazione dei talenti locali. Per riuscire in questo proposito, inutile dirlo, il Catania dovrà inevitabilmente operare anche sulle strutture, ma in questo caso Pelligra "gioca in casa". Con la pista Torre del Grifo sempre più fredda, bisogna capire dove permettere alle squadre già formate e a quelle che si formeranno in futuro di allenarsi con costanza.

Anche su questo la governance etnea sta comunque lavorando, dimostrando grande attenzione a non lasciare nulla al caso: la programmazione dev'essere per questo Catania l'arma vincente.