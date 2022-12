Catania SSD, via al mercato: Chinnici passa all'Acireale

Primi movimenti di mercato per il Catania, impegnato nella lunga corsa per il salto di categoria dalla Serie D ai professionisti. IN particolare i rossazzurri sfoltiscono la rosa, in attesa di qualche possibile colpo in entrata per completare l'organico aumentandone anche la qualità per il rush finale di stagione.

La prima ufficialità riguarda Giorgio Chinnici che non è più un giocatore del Catania. La società etnea ha infatti dato comunicazione di aver ceduto a titolo definitivo all’Acireale Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

"Al giovane atleta - scrive la società -, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".