Catania SSD, verso la Serie C: prime valutazioni in corso

"La pazienza è la virtù dei forti". Sembra essere questo il motto che guida la dirigenza del Catania nell'impostazione dei programmi futuri. A dirlo, in maniera schietta e diretta, è stato il direttore sportivo del club rossoazzurro, Antonello Laneri, ospite della trasmissione Unica Night. La società rossazzurra punta sulla "catanesità" come super-valore dei propri atleti, sui giovani di proprietà da lanciare e su un modello di calcio offensivo.

"Io ho un rapporto di fiducia col vicepresidente Grella - ha detto Laneri -. Sono venuto a Catania non per avere un contratto ma perché c’era un programma. Io vorrei restare a Catania per continuare a vincere. Se la squadra la fai più tardi, la fai più forte".

Sulla domanda più frequente riguardante l'allenatore della prossima stagione ha risposto senza remore. "Ci siamo visti venerdì con Ferraro. Abbiamo parlato con lui così come faremo con altri tecnici per trovare la soluzione giusta per il Catania. Leggo di tanti allenatori che sono addirittura accostati a me solamente perchè ci ho lavorato assieme. Noi, però, non abbiamo incontrato nessuno. Decideremo entro i prossimi 10 giorni. Della rosa attuale resterà uno zoccolo duro. Tuttavia interverremo perché a Catania non si può giocare se non per arrivare primi. A me sembra un concetto semplice. La linea della società è chiara: vogliamo puntare sui calciatori nostrani. Da Caltanissetta in giù stiamo stringendo accordi di affiliazione con altre società. Sto lavorando per riportare qualche giocatore catanese".

Il Catania si pone come obiettivo plusvalenze con giovani di proprietà per garantire un futuro solido pure in categorie superiori. Si sta lavorando anche sul fronte delle strutture per garantirsi un futuro sempre più solido e ambizioso.