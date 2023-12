Catania, vicino l'addio di Sarao

Lo ha detto Cristiano Lucarelli nel post gara di Messina-Catania, partita persa dai rossazzurri in maniera anche abbastanza deludente: Manuel Sarao, reduce da una giornata di stop in campionato per squalifica, oggi non è sceso in campo perché è "al centro di una trattativa di mercato con una squadra di Serie D".

Si avvicina dunque l'addio dell'attaccante, comunque molto legato ai colori del Catania. Con l'avvicinamento del finale di anno e conseguentemente dell'avvio del mercato prendono consistenza i primi movimenti anche in casa rossazzurra. Ed è lecito aspettarsene parecchi per provare a costruire una squadra competitiva per le prime posizioni in graduatoria.

Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali. Sarao, comunque, potrebbe non allontanarsi troppo da Catania e restare in Sicilia.