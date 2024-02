Il Catania vola in finale di Coppa, vince la partita dell'anno e si riscatta: 2-0 al Rimini

Vince e convince nella partita più importante dell'anno il Catania, che supera il Rimini per 2-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di categoria, e stacca il pass per la finalissima con il Padova. In virtù degli esiti delle due semifinali gli etnei ottengono - salvo clamorosi risvolti in regular season (piazzamento playout del Catania o perdita di posizioni in classifica del Padova) - un posto pesantissimo ai prossimi playoff. Si può continuare a sognare la promozione in cadetteria. A segno due degli uomini più in forma del momento: Cicerelli nel primo tempo, Castellini nella ripresa con un eurogol dalla distanza.

I rossazzurri partono bene, spinti da un Massimino pieno in ogni ordine di posto per sostenere la squadra in una sfida molto delicata e fondamentale per il proseguo della stagione. Il piglio è quello giusto, i padroni di casa si appoggiano ad un ispirato Sturaro, autore di diverse triangolazioni importanti. Proprio il numero 8 del Catania è l'ispiratore del gol dell'1-0: dalla zona destra dell'area di rigore il centrocampista riesce a servire in scivolata il pallone al centro, a raccoglierlo c'è Cicerelli che non sbaglia e da due passi segna una marcatura pesantissima. I conti vengono subito riaperti, compensando la vittoria di misura del Rimini all'andata adesso la situazione è di parità assoluta. Continuano a giocare con applicazione e pericolosità i rossazzurri, ben messi in campo e sempre disposti a sacrificarsi raddoppiando la pressione sugli avversari quando in possesso. Doppia chance sprecata per i romagnoli al 27' con Lamesta e Sala, ma Albertoni se la cava respingendo gli assalti, aiutato nel disimpegno dai compagni di reparto. La prima frazione si chiude, dopo 2' di extratime, con gli etnei avanti di misura. Vantaggio meritato ma i riminesi sono ancora in partita.

E in effetti nella ripresa gli ospiti cercano di essere più propositivi provando a vincere più contrasti a centrocampo, sfruttando l'atteggiamento un po' più guardingo degli avversari. Il Catania, comunque, da l'impressione di poter creare grattacapi in qualsiasi momento, quando accelera sugli esterni. Rimini molto pericoloso al 68' con Morra che, servito con un cross alto da un compagno, sistema il pallone per la rovesciata: brividi al Massimino ma la palla finisce alta. Naturalmente la fanno da padrona anche i cambi, con le due compagini che cercano di ridisegnare i propri equilibri per avere la meglio nel confronto decisivo per l'accesso alla finale di Coppa Italia. La gara si trascina avanti senza sussulti, con il Rimini che cerca di produrre il massimo sforzo. Al minuto 84, però, il Massimino esplode: respinta nell'area di rigore riminese, palla raccolta a centrocampo da Castellini che prende la rincorsa e dalla trequarti sgancia un siluro imprendibile per Colombi che può soltanto guardare il pallone finisce in fondo al sacco. Rete che manda in estasi i tifosi rossazzurri, gol spettacolare. Finale incandescente, tanto nervosismo in campo soprattutto in casa Rimini. Arrivano due espulsioni in panchina, una per parte, in casa Rimini viene mandato negli spogliatoi un giocatore della panchina, tra i catanesi rosso per il team manager Pantanelli. Negli ultimi secondi una rete segnata di testa annullata agli ospiti per un presunto fallo che scatena le proteste romagnole. Al triplice fischio scattano altri cartellini, mentre il Catania può festeggiare.

CATANIA-RIMINI 2-0 17' Cicerelli, 84' Castellini

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni 6; Bouah 6.5, Monaco 7 (70' Kontek), Castellini 6.5, Celli 5.5 (46' Curado 6); Welbeck 6, Sturaro 7; Chiricò 6 (70' Chiarella 6), Tello 6.5, Cicerelli 7 (87' Haveri); Di Carmine 6.5 (82' Cianci sv). A disp.: Furlan, Donato, Ndoj, Peralta, Marsura, Costantino. All.: Vanigli 7

RIMINI (4-3-3): Colombi 5.5; Lepri 6, Gorelli 5.5, Gigli 5.5 (76' Tofanari 5.5), Sala 5.5; Megelaitis 6, Langella 5.5 (86' Ubaldi sv), Semeraro 5.5; Lamesta 5.5, Morra 5.5 (76' Cernigoi 5.5), Malagrida 5.5 (61' Goretto 6). A disp.: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Pietrangeli, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Delcarro. All.: Troise 6

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze

Assistenti: Giorgio Ravera (Lodi) e Alessandro Parisi (Bari)

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso (Ariano Irpino)

AMMONITI: Gigli, Morra, Celli, Monaco, Sala, Albertoni, Sturaro, Gorelli

ESPULSI: due componenti della panchina, uno in casa Catania e uno per il Rimini

NOTE:

Angoli 2-4

Recupero 2'-6'

Catania-Rimini: 19.842 spettatori al Massimino