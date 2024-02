L'attesa è finita: oggi si gioca Catania-Rimini, la partita che vale una stagione

Una giornata di straordinaria importanza per il Catania, con i rossazzurri pronti ad affrontare alle 20:30 il Rimini, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Si cerca una vittoria convincente, che possa scaldare il cuore della città. Nonostante le difficoltà di una stagione tribolata, i tifosi sosterranno in massa la squadra al Massimino, si registra infatti un sold-out clamoroso. I supporters si dicono pronti alla battaglia e il gruppo deve farsi trovare più che in forma. Le porte dello stadio saranno aperte alle 18:00 in considerazione della notevole affluenza.

Gli etnei dovrebbero scendere sul rettangolo verde con un 4-3-3. Albertoni in porta; a completamento del reparto difensivo Bouah, Curado, Monaco e Castellini. A centrocampo Welbeck, Sturaro e Tello. In avanti invece Peralta, Di Carmine e Cicerelli. Chiricò si gioca un posto dal primo minuto, non è da escludere l'utilizzo di Peralta sulla trequarti. Le possibilità sono diverse sia dal punto di vista tattico che di uomini ma la certezza è che la squadra non può sbagliare l'approccio a questo match.

Gli avversari dovrebbero schierarsi a specchio, 4-3-3, con Colombi tra i pali e Tofanari, Pietrangeli, Lepri, Sala in difesa. Il trio in mediana potrebbe essere composto da Megelaitis, Langella e Garetto. Il pacchetto offensivo prevede infine l'impiego del tridente Lamesta, Morra, Malagrida.

La sfida verrà arbitrata da Simone Galipò della sezione A.I.A. di Firenze coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ravera (Lodi) e Alessandro Parisi (Bari). Il quarto ufficiale è Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Le probabili formazioni di Catania-Rimini

CATANIA (4-3-3): Albertoni; Bouah, Curado, Monaco, Castellini; Welbeck, Sturaro, Tello; Peralta, Di Carmine, Cicerelli.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Tofanari, Pietrangeli, Lepri, Sala; Megelaitis, Langella, Garetto; Lamesta, Morra, Malagrida.