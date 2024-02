Il Paternò supera pure l'ostacolo Jonica, 1 a 0 firmato Micoli 

Il Paternò ha superato pure il difficile ostacolo rappresentato dalla Jonica, battendola per 1 a 0 in casa grazie al gol di Micoli, ex di turno. Gli etnei cominciano la partita in attacco, rendendosi pericolosi con la punizione di Maimone, parata dal portiere. La risposta di Baldè pecca della necessaria precisione. Al 24' il colpo di testa dell'onnipresente Maimone termina di poco a lato. Prova poi Grasso dalla distanza, Pontet si allunga e devia la sfera.

In avvio di ripresa, ancora Pontet si oppone alla battuta ravvicnata di Asero. Sul ribaltamento di fronte, il colombiano Dos Santos impegna severamente Romano, autore di un prodigioso intervento in angolo. Il suo "collega" Pontet si supera, invece, sul calcio da fermo dello specalista Maimone. Sugli sviluppi del corner, Asero colpisce in acrobazia con il pallone intercettato da un difensore nei pressi della linea. A questo punto, sale in cattedra Micoli, che, dopo aver sfiorato il gol (altro ottimo intervento di Pontet), realizza la rete della vittoria (31') su assist di Giannaula.

Paternò-Jonica 1-0

Marcatore: 31' st Micoli.

Paternò: Romano, Panarello (14' st Fratantonio), Godino (44' st Mollica), Floro Valenca (24' st Viglianisi), Sangarè , Intzidis, Maimone, Greco (14' st Napoli), Micoli, Grasso (24' st Giannaula), Asero. A disp.: Coriolano, Messina, Lo Monaco, Virgillito. All. Filippo Raciti.

Jonica: Pontet, Dominguez, Morello, Baldè, Savoca, Perez, De Leon (17' st Mena), Zago, Dos Santos (24' st Musso), De Jesus, Bozzanga (36' st Verdura). A disp. Caspanello, Sturiale, Leotta, Carastoian, Trovato, Micalizzi. All. Enzo Famulari.

Arbitro: Alessi di Palermo (Principato di Agrigento e Cannella di Caltanissetta).

Note: sono stati ammoniti: Grasso, Panarello, Viglianisi, Maimone e Savoca. Recupero: 2' e 5'.