Eccellenza, il Paternò rifila un tennistico 6 a 1 al Real Siracusa 

Squadra in casa

Squadra in casa Paternò Calcio

Il Paternò ha battuto in casa il Real Siracusa con un tennistico 6 a 1. Etnei subito in vantaggio grazie al gol di Belluso, che anticipa tutti sull'angolo di Floro Valenca. Micoli va vicino al raddoppio, il suo calibrato tiro viene intercettato dal portiere. Gli ospiti pareggiano al 17', quando Miraglia traforma il rigore concesso dall'arbitro per un di braccio di Godino. Quattro minuti dopo, rossazzurri di nuovo avanti, sempre dal dischetto; lo specialista Belluso si incarica della trasformazione e insacca la sfera.

In avvio di ripresa, i locali sfiorano il tris, che si concretizza (15') con il destro di Maimone, servito dalla sponda aerea di Micoli. Chiude i conti Greco, che realizza il 4-1. Aglianò si supera poi sulla conclusione, a colpo sicuro, di Micoli. Nell'accademico finale di partita, Panarello al volo e Virgillito con una soluzione di precisione completano il tabellino.

Paternò-Real Siracusa Belvedere 6-1

Marcatori: 1' e 22' (rig.) Belluso; 18' Miraglia (rig.); 15' st Maimone; 29' st Greco; 37' st Panarello; 47' st Virgillito.

Paternò: Romano, Fratantonio (19' st Panarello), Godino, Floro Valenca, Sangarè, Intzidis, Viglianisi (11' st Maimone), Greco (38' st Virgillito), Micoli, Belluso (19' st Giannaula), Asero (28' st Messina). A disp.: Coriolano, Mollica, Napoli, Lo Monaco. All. Filippo Raciti.

Real Siracusa: Aglianò, Distefano, Guzzardi (1' st Barcio), Iseppon, Puzzo, Midolo, Miraglia, Montagno, Frittitta, Quarto, Rossitto (6' st Spoto). A disp.: Ruta, G. Leone, P. Leone, Ulma, Melluzzo, Nanè. All. Vittorio Jemma.

Arbitro: Lauria di Palermo (Artellini di Ragusa e Iannazzo di Palermo).