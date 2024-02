Eccellenza: il Paternò non concede repliche all'Fc Misterbianco 

Squadra in casa

Paternò irresistibile pure nel derby contro l'Fc Misterbianco, vinto, allo stadio "Valentino Mazzola", con un perentorio 5 a 0. Gli ospiti passano subito in vantaggio grazie al rigore procurato, fallo in uscita del portiere, e trasformato da Belluso. Sempre da fermo si materializza il raddoppio al 13', quando lo specialista Maimone insacca la sfera su punizione. I padroni di casa provano a reagire, ma vengono ancora infilati dal tris dello scatenato Maimone.

La ripresa non regala inizialmente particolari sussulti. Asero e Belluso provano ad impiungare il bottino, mentre, sull'altro fronte, la pregevole conclusione di Sinatra termina fuori di un soffio. Al 23', Giannaula cala il poker, realizzando su una respinta corta di Caruso. Lo stesso Giannaula completa poi il tabellino del match, segnado di testa su assist di Maimone.



Fc Misterbianco-Paternò 0-5

Marcatori: 6' Belluso (rig.); 13' e 26' Maimone; 23' st e 30' st Giannaula.

Fc Misterbianco: Caruso, Viaggio, Palermo, Gorza (1' st Basile), D’Arrigo (36' st Marletta), Maesano, Distefano, Lorefice (31' st Finocchiaro), Crisiglione (13' st Sciacca), Sinatra, F. Scapellato (10' st Lanzafame). A disp.: Genovese, Talio, Milazzo, Nicosia. All. Gaetano Di Mauro.

Paternò: Romano, Panarello (13' st Fratantonio), Godino (27' st Sangarè), Floro Valenca (27' st Viglianisi), Mollica, Intzidis, Maimone, Greco (13' st Napoli), Belluso (19' st Giannaula), Grasso, Asero. A disp.: Coriolano, Messina, Virgillito, Micoli. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Prencipe di Tivoli (Fardella e Di Franco di Palermo).

Note: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Asero, Belluso e D’Arrigo. Recupero: 1' e 2'.