L’Atletico Catania 1994 rivoluziona l’organico con l'arrivo di 14 giocatori

L’Imesi Atletico Catania 1994 ha rivoluzionato l'organico nel mercato invernale per rinnovarlo e, soprattutto, rinforzarlo. Tanti i volti nuovi mercoledì sul campo "Zia Lisa", alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Sono cinque gli ultimi acquisti del club atletista: Roberto Faraone (centrocampista), Alessio Sangiorgio (esterno), Giuseppe La Mesa (centrocampista), Ibrahima Diallo (attaccante) e Domenico Strumbo (difensore).

Novità, quindi, in ogni reparto della squadra allenata da Natale Serafino, che si era prima assicurata anche le prestazioni di: Gabriele Russo (laterale basso), Rodrigue Yoboua, centrale di difesa originario della Costa D’Avorio, Rosario Carcagnolo, Salvatore Bertolo, anche loro difensori, Lorenzo Mangiameli (esterno sinistro), Carlo Anastasio (centrocampista), Marcello Mascara, Giovanni Leonardi, attaccanti così come il brasiliano Bruno Bryan Gomes Des Reis, che ha vestito, in carriera, le maglie di varie formazioni portoghesi: Acdr Lamelas, Ginnasio Figurerense e Sporting Meda. Il mercato degli etnei si è chiuso con 14 nuovi giocatori. Un grande sforzo da parte della società, che intende dare l’assalto alla salvezza. L’obiettivo è uno soltanto: disputare un girone di ritorno importante e centrare il traguardo della permanenza in Eccellenza.