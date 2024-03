Finale di Coppa a porte chiuse, il Padova Calcio: "Penalizzate entrambe le tifoserie"

Dopo la notizia della chiusura dello Stadio Angelo Massimino nella finale di Coppa Italia, Catania-Padova, il club padovano ha diramato un comunicato stampa. "Il Calcio Padova, viste le decisioni assunte in merito alla disputa della finale di ritorno della Coppa Italia Serie C a porte chiuse - si legge -, con il massimo rispetto e senza voler entrare nel merito delle decisioni del Giudice Sportivo, non può non constatare che la conseguenza pratica di tali decisioni penalizza in egual modo entrambe le società ed entrambe le tifoserie, sebbene i comportamenti non siano nemmeno lontanamente paragonabili."