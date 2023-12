Futsal, sconfitta inaspettata per la Meta Catania: Cosenza vince nel finale

La Meta Catania poteva e doveva vincere, per provare a rimanere sempre nei piani alti della classifica. La condotta dominate della Meta Catania stavolta non è bastata e a pagare sono state tre disattenzioni difensive. Cosenza il primo ostacolo di un finale d'anno da affrontare col coltello tra i denti, con coach Juanra ancora in tribuna per squalifica, Timm fuori uso, ma con il ritorno di Tornatore. Capitan Musumeci, Podda e Pulvirenti nonostante il doppio confronto con la maglia azzurra mostrano solidità e vivacità, mentre si è registrato l'esordio per Raul Rocha, nuovo arrivato in casa etnea. Juanra non rischia Tornatore dall'inizio e dà fiducia al giovane Manservigi a difesa dei pali, poi rotazioni e applicazione da parte della Meta Catania. Pirossigeno Cosenza mette la gara nell’unica strada percorribile, ovvero quella dell’intensità, chiave di volta per limitare il gap qualitativo tra le due formazioni. Nel primo tempo tutto questo riesce bene alla formazione di casa che va in vantaggio subito, dopo appena 22 secondi, sorprendendo la formazione etnea. Un gol lampo che mette la gara in salita per i ragazzi della Meta Catania. Rossazzurri che non perdono fiducia e senso tattico. Si registrano i tentativi di Bocao, Dian Luka, Carmelo Musumeci e Podda ma il portiere cosentino intuisce e sventa ogni pericolo. A due dalla fine il solito urlo, la solita grinta e potenza di super Bocao che dopo un’azione insistita buca la rete di Cosenza per il meritato pareggio. La Meta Catania non si ferma e proprio nei secondi finali, Turmena inventa per Raul Rocha che coglie la clamorosa traversa del possibile raddoppio.

Nella ripresa, Meta Catania sempre dominante, ma è ancora Pirossigeno Cosenza con Petry a pescare il contropiede giusto e lo spazio decisivo per battere Manservigi in uscita. Nuovo vantaggio per i padroni di casa, ma Meta Catania ancora gagliarda e solida: da grande squadra pareggia dopo appena due minuti grazie a Carmelo Musumeci. Il capitano della Meta Catania sfrutta un rinvio errato del portiere di casa e da posizione defilata trova l’angolino del 2-2. A otto dalla fine occasione del vantaggio per Pulvirenti che in area esce fuori il tacco beffardo che sfiora la rete del possibile vantaggio. Efficace Raul Rocha che li davanti mostra giocate e muscoli difendendo tanti palloni per gli inserimenti dei compagni, mentre la gestione della qualità del roster etneo appare ancora una volta determinante. Dal possibile gol della Meta Catania, alla beffa con la rete dei padroni di casa cinici e spietati nel rimettere la gara a proprio vantaggio. Tre minuti finali dove la Meta Catania va con il power-play, uomo in più, cercando di raddrizzare il match. Non è fortunata però la squadra di Juanra che sbatte sul muro di Del Ferraro che chiude in maniera clamorosa evitando in tre occasioni il possibile pareggio. La sirena sancisce la seconda sconfitta in campionato per la Meta Catania, per un match dal sapore amaro, beffardo e soprattutto inaspettato. Alla delusione, però, anche la consapevolezza di essere una squadra sempre sul pezzo. PIROSSIGENO COSENZA - META CATANIA 3-2 (1-1 p.t.) PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Petry, Cantisani, Lambre, Adornato, Fanelli, Pagliuso, Pelezinho, Felipinho All. Tuoto META CATANIA: Manservigi, Podda, Raul Rocha, Salomone, Bocao, Tornatore, Silvestri, Pulvirenti, Miotto, G. Musumeci, Turmena, C.Musumeci All. Rodrigues MARCATORI: 0'22'' p.t. Petry (P), 17'58'' Bocao (M), 1'39'' s.t. Petry (P), 3'37'' C.Musumeci (M), 15'48'' Felipinho (P) AMMONITI: Pulvirenti (M), Pelezinho (P), Bavaresco (P), Marchio (P) ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1) Giacomo Voltarel (Treviso) CRONO: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme)