Il Catania scatenato sul mercato: in arrivo quattro calciatori

Il Catania corre in allenamento e anche sul mercato per rafforzare la squadra in vista di un girone di ritorno di Serie C che promette scintille, con la Coppa Italia competizione da onorare fino in fondo per la bacheca dei trofei e per puntare con decisione ai playoff, giocando un ruolo da protagonista negli spareggi promozione. Altre operazioni in entrata sono in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il club rossazzurro: il vice presidente e ad Vincenzo Grella al lavoro con tutto lo staff dirigenziale e tecnico per provare a garantire tutti gli obiettivi di mercato segnalati dall'allenatore Cristiano Lucarelli.

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Welbeck, per lui un ritorno alle falde dell'Etna, sono pronti altri quattro colpi per potenziare l'organico del Catania, tutti all'insegna della duttilità, per adattarsi alle idee di gioco dell'attuale guida tecnica. Manca solo il comunicato della società per Emanuele Cicerelli, esterno d'attacco adattabile pure a centrocampo che si trova già in città e sta lavorando col resto del gruppo. C'è tanta attesa per capire come sarà ridisegnato e completato il reparto offensivo: gli attaccanti Rocco Costantino e Pietro Cianci, reduci dalle esperienze con Monterosi Tuscia e Taranto, permetteranno a Di Carmine di tirare il fiato provando a garantire numeri in zona gol migliori dei loro predecessori. Con loro in arrivo pure il jolly difensivo Alessandro Celli, direttamente dalla Ternana, ex squadra di Lucarelli. Dopo l'addio di Sarao, accasatosi già al Siracusa, lecito aspettarsi altre cessioni per riequilibrare numericamente la rosa.