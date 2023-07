Meta Catania, il mister in seconda è Miguel Weber

La Meta Catania ha scelto il mister in seconda per la prossima stagione. Sarà Miguel Weber ad affiancare coach Juanra per la stagione 2023-2024. Weber, italo-brasiliano classe 1983, è stato uno dei primi portieri di movimento decisivi: gatto tra i pali, senso della posizione, ma soprattutto uomo in più offensivo, da moderno portiere power play, sfruttando la notevole educazione palla al piede.

La sua carriera non ha bisogno di presentazioni e nel mondo del futsal, in Italia dal 2005, ha vinto tutto da estremo difensore della Luparense tra campionati, Coppa Italia e Supercoppa, più le promozioni dalla serie A2 alla Serie A con Cesena e CMB Matera.

Adesso un nuovo step, quello di allenatore al fianco di Juanra e soprattutto la supervisione e la cura maniacale dei due portieri rossazzurri Tornatore e Timm. Un quid in più per la Meta Catania con Weber che ricoprirà una doppia veste, consegnando al ruolo del portiere quella modernità del ruolo e l'evoluzione di esso che lo stesso allenatore aveva portato avanti da giocatore.