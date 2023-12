La Meta Catania torna in campo davanti al proprio pubblico in cerca di riscatto

Tornare alla vittoria e soprattutto rispettare il pronostico vincente casalingo. La Meta Catania, dopo l’inaspettata e immeritata battuta d’arresto, la seconda in campionato, contro Pirossigeno Cosenza, vuole assolutamente riprendere la marcia chiamata vittoria.

Stasera al PalaCatania, fischio d’inizio ore 20:30 ingresso gratuito, i rossazzurri affronteranno un’altra formazione bramosa di punti e in fondo alla classifica come Mantova. Settimana tipo stavolta per coach Juanra, che tornerà a guidare i suoi in panchina dopo la squalifica ed ha studiato a dovere avversario e motivazioni per chiudere al meglio questo 2023. Meta Catania che vuole continuare a salvaguardare il suo fortino casalingo capace di portare ben 17 punti sui 23 totali frutto di 5 vittorie e 2 pareggi.

“Siamo fiduciosi, ma tutto dipende da noi – afferma Gaetano Musumeci pivot della Meta Catania – dobbiamo partire subito forte e con determinazione. Non consegnare ossigeno ad un avversario che cercherà di portare a casa punti pesanti per la salvezza diventa fondamentale. Dobbiamo partire subito con il piede sull’acceleratore, stesso approccio che abbiamo avuto contro Verona proprio in casa. Troppo importante centrare la vittoria per poi ripartire nel 2024 con la super sfida contro la capolista Olimpus Roma”

Mantova che occupa il penultimo posto in classifica con una sola vittoria, due pareggi e dieci sconfitte e con solo un punto raccolto nelle ultime 5 gare.