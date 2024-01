Promozione, si separano le strade tra la Rsc Riposto e il tecnico Di Maria 

Si sono separate le strade tra la Russo Sebastiano Calcio Riposto ed il tecnico Alessandro Di Maria. Nei giorni successivi alla sconfitta interna (0-1) contro il Belpasso, la società ha comunicato di aver sollevato l'allenatore dall'incarico "ringraziandolo per l'impegno profuso in questi mesi, augura al mister le migliori fortune professionali e personali in vista del futuro", si legge nella nota facebook del club.

A seguire il post, la risposta di Di Maria: "in un momento molto particolare della mia vita prendo con estrema serenità la decisione assunta. Ringrazio tutta la dirigenza della Rsc per l'opporrunita concessa ed in particolar modo il presidente Pietro Romano per quello che mi ha trasmesso con umilta e dedizione, ringrazio i giocatori lo staff e il magazziniere per la collaborazione. Il calcio ha le sue regole non scritte, che devono essere accettate. Non sempre si può uscire vincitori, ma bisogna convivere anche con la sconfitta, linfa vitale per futuri successi".

La Rsc Riposto è attualmente quinta nel girone C del campionato di Promozione con 29 punti all'attivo, conquistati nelle 16 giornate disputate.