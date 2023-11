Verso Brindisi-Catania: le probabili formazioni

Tutto ormai pronto per la sfida tra Brindisi e Catania, valida per il secondo turno di Serie C girone C. Il match si recupera oggi alle 16:15 dopo il rinvio per indisponibilità dello stadio di Taranto che ha reso impossibile la disputa della partita. I rossazzurri arrivano a questa sfida dopo alcuni giorni difficili ed intensi. Tra infortuni, crisi di gioco e contestazioni, l'ambiente è rimasto scosso per la sconfitta rimediata in casa con l'Avellino e l'obiettivo è tornare a vincere. Dal canto suo il Brindisi vuol fare bella figura contro un avversario blasonato, seppur in un momento non semplice.

Nello schieramento del Catania si profilano diverse novità. Al centro della difesa torna Silvestri, al suo fianco uno tra Curado e Lorenzini. Sulla fascia sinistra scalpita Maffei. A centrocampo Quaini dovrebbe essere impiegato come regista. Davanti Dubickas avanti rispetto a Sarao. Il Brindisi dovrebbe schierare Albertazzi a difesa dei pali, con Valenti, Cappelletti, Bizzotto e Monti a completamento del pacchetto arretrato; Ceesay e Cancelli in mediana dietro il trio formato da Fall, Petrucci e Golfo; unica punta Bunino.

L'arbitro della sfida sarà Ubaldo di Roma 1, coadiuvato da Laghezza e Rastelli. Quarto uomo Palmieri di Avellino.

Le probabili formazioni di Brindisi-Catania.

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Monti; Ceesay, Cancelli; Fall, Petrucci, Golfo; Bunino. All. Danucci (squalificato).

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Curado, Maffei; Rocca, Quaini, Zammarini; Chiricò, Dubickas, Bocic. All. Tabbiani.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

17 Dubickas

21 Ladinetti

24 Bo?i?

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

34 Toscano

77 Marsura

95 Albertoni