L'Acireale va dai bambini dell'ospedale "S. Marta e S. Venera"

Si vince in campo e fuori. L’Acireale ha centrato l'obiettivo anche lontano dal terreno di gioco. In occasione delle imminenti festività pasquali, fra uova di cioccolato, sorrisi e fotografie, i calciatori granata, insieme ai presidenti Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano, al direttore generale Pasquale Leonardo e ad alcuni membri dello staff e di altri settori, hanno fatto visita al reparto pediatrico dell’ospedale "Santa Marta e Santa Venera", incontrando i bambini ricoverati ed il personale medico. I presenti hanno sottolineato come questa visita sia importante e benefica, pouchè i sorrisi sono lì molto apprezzati.

“Si tratta di un’altra delle tappe prefissate a inizio anno – ha dichiarato il dg Leonardo – e siamo estremamente felici di averla raggiunta. Avevamo detto, mesi fa, quando abbiamo presentato il nostro progetto, che l'obiettivo non sarebbe stato soltanto quello legato al campo. Intendevamo fare rete con altre realtà cittadine, sportive e non, impegnandoci sul fronte culturale, collaborando con le scuole del territorio e volevamo spenderci nel sociale. Stiamo riuscendo a fare, pian piano, ciò, portando avanti, nel contempo, una stagione calcistica di buon livello, in linea con le ambizioni di partenza. Questo è stato uno dei momenti più intensi da quando abbiamo cominciato a lavorare. Vedere sia i bambini che i calciatori felici per l’incontro che hanno avuto significa molto in termini umani e ci spinge a continuare il percorso intrapreso con crescente entusiasmo”.