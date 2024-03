Anastasi loda la prova dell'Acireale: "tutti si sono sacrificati"  

L'Acireale si è messo alle spalle le ultime due sconfitte grazie alla vittoria in trasferta contro il Castrovillari, propiziata dal gol di Zuppel. Intervenuto al termine del match, Maurizio Anastasi, vice allenatore dei granata, ha analizzato, così, la sfida. “Credo che la partita sia stata ottima. La squadra ha rispettato quanto fatto con mister Marra durante la settimana, siamo contenti. Il Castrovillari è un buon avversario e non era semplice, soprattutto in casa venivano da buoni risultati. Nel primo tempo, abbiamo avuto diverse difficoltà anche a causa del vento, oltre che per le condizioni del campo”.

Anastasi si è espresso poi sul gruppo e sul futuro prossimo: “Si sono sacrificati tutti, sono stati strepitosi. Davvero, chiunque è stato grande. La Vibonese? Adesso ci godiamo questa vittoria, da lunedì Marra inizierà a preparare la gara di giovedì. Riguardo il finale di stagione posso dire che volevamo una salvezza tranquilla e ci siamo quasi, adesso pian piano speriamo di toglierci diverse soddisfazioni”.