Serie D, l'Acireale incassa un poker di gol dallo scatenato Trapani 

L'Acireale si è arreso alla capolista Trapani, vittoriosa in trasferta con un perentorio 4 a 0. Sono di basso ritmo i primi quarantacinque minuti, per via del sostanziale equilibrio in campo. La squadra guidata in panchina da Sasà Marra approccia bene la gara, ceracando il vantaggio con Montaperto su punizione (para facilmente Ujkaj). Prova poi Cicirello dalla distanza, ma i suoi tentativi non incidono. Al 35’, affondo degli ospiti e vantaggio: su azione manovrata, Convitto serve Crimi, tap-in risolutivo del giocatore nativo di Messina.

Nella ripresa, immediato raddoppio propiziato da un capolavoro di Convitto. Lanciato dalla difesa, il numero 16 del Trapani esegue uno stop a seguire con il tacco e viaggia spedito verso la porta, entrato in area insacca la sfera. A questo punto, l’Acireale si scioglie velocemente e, nel finale, subisce la terza rete, con autogol di Maltese su una incomprensione con il giovane portiere Bollati (in campo per via della squalifica di Zizzania), e la quarta con Samake che realizza di testa. Dopo due minuti di recupero, la formazione allenata da Alfio Torrisi può festeggiare l'ennesimo successo stagionale. Per gli acesi, invece, secondo ko consecutivo.

Acireale-Trapani 0-4

Marcatori: 35’ Crimi; 8’ st Convitto; 28' st e 33' st Samake.

Acireale: Bollati, Maltese, Lucchese (20’ st Savanarola), Montaperto (14’ st D’Alessandris), Germinio,

Cicirello (37’ ST Giappone), Lo Coco (31’ ST Di Mauro), Tufano (16’ ST Galletta), Palma, Cottone, Zuppel.

A disp.: Sticenko, Mirabelli, Vaccaro, Spinelli. All. Salvatore Marra.

Trapani: Ujkaj, Sabatino, Acquadro, Sbrissa, Crimi (27’ st Palla), Convitto (27’ st Marigosu), Cocco (20’ st

Samake), Morleo (1’ st Guerriero), Pino, Kragl (30’ st Bollino), Bolcano. A disp.: Antonini, Cristini, Bova, Pipitone. All. Alfio Torrisi.

Arbitro: D’Orillo di Torino (Ghani Arshad di Bergamo e Pozzi di Varese).

Note: sono stati ammoniti: Sabatino, Bolcano, Maltese e Bollino. Recupero: 2' e 2'.