Serie D, Acireale corsaro a Castrovillari col ritorno al gol di Zuppel

L'Acireale ha conquistato l'intera posta in palio sul campo del Castrovillari, "monetizzando" il gol di Zuppel per imporsi con il punteggio di 1 a 0. Prima frazione di gioco complessa per i granata, che soffrono tremendamente l’offensiva degli avversari. Incisivi e ordinati, i calabresi approcciano meglio la gara del “Rende”, rendendosi più pericolosi con una manovra a tratti costante, soprattutto sulla fascia sinistra. In pieno recupero, però, è l’Acireale a passare in vantaggio: Lucchese lancia Zuppel, che, a tu per tu con il portiere, insacca il pallone. All’intervallo, così, si va sullo 0-1, dopo qualche minuto di nervosismo.

Nella ripresa, l’Acireale, galvanizzato dal gol allo scadere, è più vivace e dinamico e cerca di ipotecare il successo. D’Alessandri viene fermato dal miracoloso intervento di Patitucci. Al 23' la squadra allenata da Sasà Marra sfiora il raddoppio con Cicirello, il suo tentativo si infrange sul palo. Grazie ad un finale di gestione, gli ospiti riescono a tenere la propria porta inviolata e possono festeggiare, così, per il ritorno ai tre punti, dopo che, negli scorsi due turni, avevano visto interrompersi il filotto di vittorie consecutive.

Castrovillari-Acireale 0-1

Marcatore: 46' Zuppel.

Castrovillari: Patitucci, Cannino, Oproiescu, Visciglia (11’ st Scognamiglio), Atteo, Vottari (40’ st Conti),

Izco, Cosenza, M. Palma (16’ st Khoris), Nicoletti, Jawara. A disp.: Aprile, Abbenante, Dimitrov, Candilio, Monaco, Aceto. All. Davide Boncore.

Acireale: Zizzania, Galletta, Di Mauro (33’ st Sticenko), Maltese, Lucchese (1’ st Cangemi), D’Alessandris

(33’ st Russotto), Germinio, Cicirello (41’ st Montaperto), G. Palma, Cottone, Zuppel. A disp.: Restuccia, Lo Coco, Mirabelli, Vaccaro, Spinelli. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Branzoni di Mestre (Pasquesi di Rovigo e Caricati di Conegliano).

Note: sono stati ammoniti: Oproiescu, Zuppel, Vottari, Maltese, Galletta e Jawara. Recupero: 2' e 5'.