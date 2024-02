Verso Latina-Catania, le probabili formazioni del match

Mancano poche ore per il match Latina-Catania, in programma alle 18:30 allo stadio “Domenico Francioni” e valevole per la 26esima giornata del girone C di Serie C. Si tratta di una partita complicata e importante, in cui i rossazzurri cercheranno di tornare alla vittoria dopo una serie di risultati molto deludenti. Mancherà all'appello, tra gli altri, Sturaro, squalificato dal giudice sportivo per ben due giornate dopo la partita disputata al Massimino contro la Casertana.

Vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori. Il tecnico Fontana dovrebbe scegliere di schierare la sua squadra con un 3-4-3. Guadagno tra i pali. A completamento del pacchetto difensivo dovrebbero giocare Di Renzo, Rocchi e De Santis. Nella zona centrale del campom, invece, Paganini, Di Livio, Mazzocco e Crecco. In attacco il tridente formato da Del Sole, Fabrizi e Riccardi.

Lucarelli dal canto suo potrebbe confermare la scelta fatta lo scorso weekend. Spazio dunque al 4-2-3-1 che dovrebbe vedere Albertoni come estremo difensore insieme ai compagni Rapisarda, Kontek, Monaco e Castellini come muro difensivo e prima impostazione alla manovra d'attacco. Poco più avanti Quaini e Welbeck; sulla trequarti Chiricò, Tello e Cicerelli. Prima punta Costantino. Scelte praticamente obbligate, alcune, data l'indisponibilità di diversi elementi. In panchina il nuovo arrivato Ndoj.

Ad arbitrare la sfida Valerio Pezzopane de L'Aquila coadiuvato da Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Pierpaolo Carella de L'Aquila. Il Quarto Ufficiale è invece Simone Palmieri di Avellino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LATINA-CATANIA

LATINA (3-4-3): Guadagno; Di Renzo, Rocchi, De Santis; Paganini, Di Livio, Mazzocco, Crecco; D’Orazio; Del Sole, Fabrizi, Riccardi. A disp.: Fasolino, Sorrentino, Vona, Rozzi, De Maio, Fella, Scarvaglieri, Perseu, Capanni. All. Fontana.

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni; Rapisarda, Kontek, Monaco, Castellini; Quaini, Welbeck; Chiricò, Tello, Cicerelli; Costantino. A disp.: Furlan, Donato, Curado, Haveri, Celli, Bouah, Ndoj, Chiarella, Marsura, Di Carmine, Cianci. All: Lucarelli.