Verso Potenza-Catania: le probabili formazioni del match

Il Catania affronterà oggi il Potenza che, così come i rossazzurri, cerca tre punti pesanti per la propria classifica. Il match è programmato alle 14:00 allo stadio “Alfredo Viviani” ed è valido per la dodicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Lerda dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-5-2. Diverse assenze importanti da segnalare: out Sbraga, Schiattarella e Laarabi. Gasparini in porta con Armini, Monaco e Verrengia a difendere. Il centrocampo dovrebbe contare sulla presenza di Gyamfi, Saporiti, Steffè, Volpe e Di Grazia. In attacco Rossetti, ex giocatore etneo, e l'esperto Caturano.

Tabbiani, che deve ancora fare i conti con un paio di defezioni, recupera Deli. Rientra anche Rizzo, fuori dai convocati da due partite per motivi disciplinari, e ora a disposizione. Non ancora arruolabili Di Carmine e Livieri. Il modulo scelto dovrebbe essere il classico il 4-3-3. Bethers tra i pali aiutato dai compagni di reparto Rapisarda, Silvestri, Lorenzini e Mazzotta. Sulla mediana Zammarini, Rizzo e Rocca. Nella zona d'attacco Chiricò, Sarao e Bocic.

Domenico Leone della sezione di Barletta dirigerà la partita coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele (Lecce) e Gianluca Scardovi (Imola). Il quarto ufficiale è Gabriele Sciolti (Lecce).

Le probabili formazioni di Potenza-Catania

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Monaco, Verrengia, Armini; Gyamfi, Saporiti, Steffè, Volpe, Di Grazia; Caturano, Rossetti. All.: Lerda

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini, Rizzo, Rocca; Chiricò, Sarao, Bocic. All.: Tabbiani.