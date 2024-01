Welbeck-Maseko al Catania: firma fino al 30 giugno 2025

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nana Addo Welbeck-Maseko, nato ad Accra, in Ghana, il 24 novembre 1994.

Dal 2021 al 2023, il neo-rossazzurro ha collezionato 50 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali con il Catanzaro, contribuendo alla promozione della formazione giallorossa in Serie B.

In precedenza, ha vissuto due annate con il Calcio Catania, disputando 52 gare e realizzando due reti.

Giunto a Brescia nel 2009, il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile della società lombarda, debuttando in A nel 2011 e sommando con le “rondinelle” formative esperienze nel campionato Primavera e nel torneo cadetto; dopo una parentesi con l’Atalanta, ha giocato nella massima serie con il Krka in Slovenia per due stagioni, con l’Odense in Danimarca per un biennio e con il Mladost in Bosnia-Erzegovina nel 2018/19.

Welbeck si lega al nostro club fino al 30 giugno 2025, ha già svolto i primi allenamenti dell'anno agli ordini di mister Lucarelli e indosserà la maglia numero 23.