Calciomercato Catania, il ritorno di Izco: contratto annuale

Un ritorno ai piedi dell'Etna. Mariano Izco è pronto ad una nuova avventura con la maglia del Calcio Catania. Per l'argentino, che ha già effettuato il primo allenamento a Torre del Grifo, un contratto annuale con opzione a favore del club etneo per la stagione 2021/22. Nell'ultima stagione il giocatore ha militato in serie b con la maglia della Juve Stabia collezionando 10 presenze.

Ritorna dopo l'ultima stagione disputata a Catania nel lontano 2013-2014, quando chiuse la sua avventura siglando tre reti stagionali in 30 partite. Complessivamente nel corso della sua prima parentesi calcistica etnea, dal 2006 al 2014, l’atleta argentino ha disputato 235 gare nelle competizioni ufficiali, siglando 7 reti.