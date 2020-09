Calciomercato Catania, in difesa arriva Denis Tonucci dalla Juve Stabia

Il Calcio Catania comunica di aver acquistato dalla Juve Stabia, in prestito con opzione di riscatto, Denis Tonucci. Il difensore centrale marchigiano, classe 88', cresciuto nel settore giovanile del Cesena, vanta 231 presenze in Serie B, sommate dal 2006 al 2020, impreziosite da 12 reti e collezionate con le maglie della stessa formazione romagnola, con la quale ha conquistato anche una promozione tra i cadetti nel 2009, del Piacenza, del Vicenza, del Modena, del Brescia, del Bari, del Foggia e dei gialloblù campani. Tonucci ha vissuto anche un’esperienza in Ligue 1 con l’Ajaccio ed è stato nazionale azzurro under 20.

