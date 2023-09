Canoa, medaglia di bronzo per lo Jomar Club Catania Under 18

Medaglia di bronzo per lo Jomar Club Catania Under 18. La squadra rossazzurra conquista un buon terzo posto nelle finali scudetto della Serie A Junior di canoa polo. A Bacoli (Napoli), i ragazzi allenati dal tecnico Alessandra Catania superano, nella finale per la terza piazza, i “cugini” dello Sport Club Ognina B con il risultato di 5-4. Per lo Jomar Club Catania in gol Simone Landolina (doppietta) e Luca Costanzo (tripletta). Medaglia d’oro al Circolo Nautico Posillipo, che batte nella finalissima il Cus Catania per 5-3. I campani, in semifinale, sudano le classiche sette camicie per piegare proprio lo Jomar superato per 5-4. In precedenza la compagine catanese aveva battuto il Cus Catania (4-2), il Canoa Club Napoli (4-1) e la Canottieri Ichnusa (6-1). Rossazzurri in acqua con Simone Landolina, Paolo Messina, Mattia Costanzo, Luca Costanzo, Giorgio Alì e Alessio Iurato. Coach: Alessandra Catania.

A Bacoli si è assegnato anche lo scudetto dell’Under 21 femminile. Prestazione importante del Gruppo Sportivo Canoa Catania, che ha chiuso al quarto posto sfiorando il podio delle kermesse tricolore. Le ragazze rossazzurre, guidate dal tecnico Alessandra Catania, si sono ben comportate mostrando grandi segnali di crescita. Nella finale per la terza piazza Gs Canoa Catania battuto di misura, per 2-1, dal Kayak Club Arenzano (rete catanese di Aurora Politi). Titolo italiano al Nazario Sauro, che nella finalisisma, supera il Circolo Nautico Posillipo per 4-2.

Gruppo Sportivo Canoa Catania con Aurora Politi, Sara Cannavò, Federica Mazzarino, Morena Messina, Federica Pennisi, Matilde Caruso, Gaia Alì e Paola Di Franca. Coach: Alessandra Catania.

Bellissima esperienza per i piccoli Under 14 del Circolo Canoa Catania. A Bacoli, nel Trofeo delle Regioni, i polisti rossazzurri sono scesi in acqua per difendere i colori della Sicilia. Alla fine si sono classificati al terzo posto. Protagonisti: Alessio Sapienza, Dario Curcio, Samuele La Manna, Michele Mancuso, Davide Cannavò, Salvatore Tito Torrisi, Aurora Rita Nicolosi e Gloria Politi.