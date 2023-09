Canoa olimpica, Jomar Club Catania protagonista a Caldonazzo

Prestazioni importanti per i giovani Under 14 dello Jomar Club Catania. A Caldonazzo (Trento), il team rossazzurro strappa applausi nei Campionati Italiani Canoa Giovani e Meeting delle Regioni per le categorie Allievi e Cadetti. Ieri la giornata conclusiva. Ancora una pioggia di medaglie per la spedizione catanese di canoa olimpica. Questi i risultati nella gara nazionale societaria (metri 200): Oro per Anastasia Insabella nel K1 Cadette B. Oro Andrea Consoli nel K1 Allieve. Oro per Lorenzo Bonaccorsi e Andrea Mazzola nel K2 Allievi B. Quarto posto per Carlo Trombetta nel K1 Cadetti B. Quarta posizione per Greta Romano nel K1 Allieve B.

Quarta Elea Torrisi nel K4 Open Cadetti. Risultati importanti, che confermano il Circolo Canoa Catania ai vertici dell’attività di canoa olimpica giovanile. Grande la soddisfazione di tutto lo staff con in testa il presidente Daniele Insabella, il direttore sportivo Fabrizio Messina e l’allenatore Daniele Romano.

Ciliegina sulla torta della “tre giorni” su Lago di Caldonazzo, i titoli italiani vinti da Anastasia Insabella, ben due (nel K1 Cadette A 2.000 metri e nei 200 metri) e da Lorenzo Bonaccorsi (nel K1 Allievi 2.000 metri).