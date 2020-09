Canoa Polo, campionato di serie A al via: Cus Catania vola a Roma

Al via il campionato di serie A di Canoa Polo, con il Cus Catania ai nastri di partenza. Dodici le partecipanti, divise in due raggruppamenti (Nord e Sud). Il campionato, a causa dell’emergenza Covid è in formula “slim”. Si giocheranno solo le gare di andata, 11 partite complessivamente, e poi, sulla base della classifica finale, si stabilirà chi parteciperà ai play off, ovvero le prime 8 classificate, chi si salverà e chi retrocederà.

Le 11 partite saranno disputate in due week end e in altrettanti concentramenti. Il primo si terrà a Roma Eur sabato 5 e domenica 6 settembre. Le squadre dell’Area geografica Nord sfideranno le squadre dell’Area Sud. Dunque, sei partite in due giorni.

Queste le gare del Cus Catania allenato da Fabio Sauro:

Sabato 5 settembre alle ore 9.35: Pro Scogli Chiavari – Cus Catania. Ore 12.30 Cus Catania – C. Comunali Firenze. Ore 18.55 Idroscalo Club – Cus Catania

Domenica 6 settembre: ore 10.20 Cus Catania – Canottieri Ichnusa. Ore 13.15 Cus Bari – Cus Catania. Ore 16.10 Cus Catania – Canottieri Eur.

Il successivo concentramento si terrà proprio a Catania in ottobre e definirà la classifica finale prima dei play off:

"E’ una formula ovviamente diversa da quelle a cui siamo abituati – spiega Fabio Sauro – perché normalmente, anche nei concentramenti, si giocano al massimo quattro partite. In questo caso, ne dovremo giocare sei, ma è una situazione che accomuna tutte le squadre. Bisognerà vedere chi saprà trarne i maggiori vantaggi. Il torneo in questo senso è un’incognita. Noi, in vista di Roma, abbiamo purtroppo due giocatori indisponibili, ma sicuramente daremo il massimo come sempre”.

Questa la rosa del Cus Catania canoa polo: Giuseppe Faro (cap), Danilo Testa, Gianluca Di Stefano, Danilo Battaglia, Simone Mirabile, Ross Martin, Niccolò Santocchini, Loris D'Amico, Alessio Roveta, Salvo Rodano.

Allenatore Fabio Sauro

Team Manager Mario Pandolfo